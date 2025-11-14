Kinderboek Sarah Ferguson wordt niet meer uitgegeven

Het nieuwe kinderboek van Sarah Ferguson wordt niet meer uitgegeven, schrijft de BBC. Het boek Flora And Fern: Kindness Along The Way was al uitgesteld, maar komt nu helemaal niet meer uit.

De BBC meldt op basis van databureau Nielsen dat de titel, die volgende week zou verschijnen, uit de handel is genomen. Een reden is niet gegeven, maar een bron noemt het tegenover BBC News een logische stap, met het oog op de recente controverses. Haar ex-man, de voormalige prins Andrew, raakte onlangs weer in opspraak vanwege zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij verloor zijn titels en raakte daarna ook de titel prins kwijt. Ferguson verloor haar titel hertogin van York toen haar ex-man zijn titels inleverde.

Ferguson raakte zelf ook in opspraak om haar banden met Epstein. Toen een mail van haar aan Epstein uit 2011 opdook, lieten meerdere liefdadigheidsinstellingen haar vallen als beschermvrouwe.