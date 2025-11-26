Kinderen Harry en Meghan helpen met vrijwilligerswerk

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben geholpen met het bereiden van Thanksgiving-maaltijden voor Amerikanen die moeilijk aan voedsel kunnen komen. Ook hun kinderen prins Archie (6) en prinses Lilibet (4) waren erbij, is te zien op beelden die de hertogin van Sussex op Instagram deelde.

Harry en Meghan stonden in de keuken van non-profitorganisatie Our Big Kitchen Los Angeles, die volgens lokale media 70.000 maaltijden per jaar verstrekt aan inwoners van Los Angeles. De hertog en hertogin pakten onder meer de maaltijdpakketten in, terwijl Archie en Lilibet meehielpen bij het bakken van koekjes.

Meghan voorzag de beelden van het bijschrift “show up, do good”, wat het motto is van de Archewell Foundation. “Nu de feestdagen naderen, vieren we degenen die elke dag werken om ervoor te zorgen dat niemand wordt achtergelaten en dat aan de behoeften van onze buren wordt voldaan”, staat op de website van de stichting van Harry en Meghan.