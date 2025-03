Kinderen heten prins William welkom in Estland

Prins William is donderdagmiddag in de Estse hoofdstad Tallinn onthaald door president Alar Karis. De prins van Wales is in Estland om een bezoek te brengen aan de Britse NAVO-troepen, die er de oostgrens van het NAVO-verdragsgebied bewaken.

Bij aankomst bij het Kadriorgpaleis in Talinn stond een groepje kinderen te wachten, dat enthousiast met Britse en Estse vlaggetjes zwaaide. De prins maakte een praatje met de kinderen. In het paleis sprak de prins met de president en tekende hij het gastenboek.

“Een genoegen om de president van Estland, Alar Karis, te ontmoeten en de sterke historische band tussen onze landen te erkennen. Bedankt voor het warme welkom!”, schreef de Britse prins na afloop op Instagram.

Vrijdag staat het bezoek aan Kamp Tapa op het programma, zo’n 160 kilometer van de Russische grens. William bezoekt daar het Mercian Regiment, een infanterieregiment van het Britse leger. De prins is Colonel-in-Chief van het Mercian Regiment.