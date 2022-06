Kinderen prins William onder de indruk van mensenmassa

De kinderen van prins William en zijn vrouw Catherine keken hun ogen uit tijdens hun eerste Trooping the Colour-parade. Een liplezer vertelt aan de Daily Mail dat de kinderen duidelijk onder de indruk waren van het publiek langs de weg. George (8) en Charlotte (7) zouden allebei “wow” hebben gezegd toen ze langs de duizenden mensen reden. “Dit is geweldig”, zou de oudste eveneens hebben opgemerkt.

Op sociale media was vooral Louis een hit. De jongste zoon van de Cambridges hield tijdens de balkonscène met open mond en gesloten ogen zijn oren dicht vanwege de herrie van de zeventig vliegtuigen van de Britse luchtmacht die overvlogen. Beelden daarvan werden veelvuldig gedeeld.

Ook een beeld van Charlotte die Louis in de koets maande tot het stoppen met zwaaien wordt veel gedeeld. De 4-jarige prins trok zich echter weinig van zijn zus aan en bleef enthousiast naar het publiek wuiven.

Het was de eerste keer dat het drietal een prominente rol speelde tijdens Trooping the Colour, de jaarlijkse verjaardagsparade voor koningin Elizabeth. In voorgaande jaren waren ze alleen aanwezig bij de afsluitende balkonscène. Het evenement had dit jaar een speciaal tintje omdat het nu onderdeel was van de festiviteiten rondom het jubileum van de koningin. Zij zit dit jaar 70 jaar op de troon.