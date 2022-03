Kinderen prins William stellen vragen over oorlog Oekraïne

De oudste twee kinderen van prins William en zijn vrouw Catherine hebben door dat er oorlog is in Oekraïne. De prins vertelde woensdag tijdens een bezoek aan het Ukrainian Cultural Centre in Londen dat George (8) en Charlotte (6) vragen naar de situatie in het land.

“Onze kinderen komen thuis met vragen aan ons”, zei William. “Ze hebben het er overduidelijk over met hun vrienden op school.”

De prins lijkt het niet makkelijk te vinden om er met zijn kinderen over te praten. Hij denkt “goed na over de woorden die hij gebruikt om uit te leggen wat er gaande is”.