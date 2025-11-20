Kinderen van Harry en Meghan schrijven bericht aan de Kerstman

Archie en Lilibet, de kinderen van prins Harry en hertogin Meghan, hebben een korte boodschap aan de Kerstman geschreven. Dat is te zien in een trailer van Meghans nieuwe Netflix-serie, die in het teken staat van Kerstmis.

Het bericht aan de Kerstman is niet helemaal te lezen, want het is geschreven op een mok. Archie en Lilibet schrijven onder meer dat ze zich goed hebben gedragen en ook wensen ze Santa “een veilige reis”. Eerder vertelde de hertogin aan tijdschrift Marie Claire dat zij en haar gezin altijd zorgen “iets leuks te doen hebben” met de feestdagen. Meghan vertelde ook dat haar kinderen voorheen te jong waren om Kerstmis te begrijpen. “Maar nu zijn ze op een leeftijd dat ik niet kan wachten om het elk jaar door hun ogen te zien.”

Meghan deelde de trailer van haar nieuwe serie op Instagram en kon rekenen op vele likes, onder meer van Kris Jenner. With Love, Meghan: Holiday Celebration is vanaf 3 december te zien op Netflix.