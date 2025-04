Kinderen van jarige koning roepen Belgen op vragen in te sturen

De kinderen van de Belgische koning Filip hebben een oproep gedaan om vragen in te sturen voor hun vader. In een video die dinsdag is gedeeld via de socials van het Belgische hof vragen prinses Elisabeth, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore aan de Belgen om speciaal voor de 65e verjaardag van Filip een vraag in te sturen.

“Als wij een vraag hebben voor de koning, dan stellen we die gewoon”, begint troonopvolgster Elisabeth (23) de video. “Ah ja, voor ons is het makkelijk”, vervolgt haar 16-jarige zusje Eléonore. Gabriël (21) voegt de daad bij het woord, en vraagt aan iemand buiten beeld “mag ik je iets vragen?”, waarop iemand, vermoedelijk koning Filip, buiten beeld droogjes reageert met “ja”.

“Maar u heeft ongetwijfeld ook vragen voor hem”, zegt de 19-jarige Emmanuel. “We hebben dus iets bedacht om dit mogelijk te maken”, zegt Gabriël. De kinderen vertellen daarop om beurten dat er een website is gelanceerd waarop Belgen hun vragen kunnen stellen. “Eender welke vraag”, zegt Emmanuel, waarna Elisabeth zegt dat zij en haar broers en zus ervoor zorgen dat de koning er meerdere beantwoordt. “Het is aan u!”, besluiten ze gezamenlijk.

Video’s met vragen voor de Belgische koning moeten voor 24 april worden geüpload via de website vraaghetaandekoning.be. De koning zal de vragen op een nog niet genoemd moment in een videoboodschap beantwoorden.