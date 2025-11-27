Kinderen van prins William zijn dol op Fawlty Towers

De kinderen van de Britse prins William zijn fan van comedyserie Fawlty Towers. Dat zei de Britse troonopvolger tegen de maker en ster van de show, John Cleese.

“Mijn kinderen hebben Fawlty Towers net ontdekt, ze zijn er echt dol op. We hebben veel gelachen met de familie”, zei William tegen Cleese, die in de serie hoteleigenaar Basil Fawlty speelde. De prins zei volgens Britse media dat hij de klassieker uit de jaren zeventig “herbeleefde” met zijn kinderen en beschreef de serie als “briljant”.

William en Cleese ontmoetten elkaar woensdagavond tijdens de uitreiking van de Tusk Conservation Awards. Cleese is samen met zijn vrouw Jennifer Wade ambassadeur van de Tusk Trust. Die organisatie zet zich in voor natuurbehoud in Afrika.