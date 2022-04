Kledingmaker Elizabeth: ze trok zich terug na uitvaart Philip

De Britse koningin Elizabeth trok zich na de uitvaart van prins Philip alleen terug in de zitkamer van haar woonpaleis Windsor Castle. Daar was ze “alleen met haar gedachten”, vertelt Angela Kelly, de kledingmaker en vertrouwelinge van de koningin, volgens The Telegraph in een geüpdatete versie van haar memoires.

“Ik hielp haar met haar jas en hoed en er werd geen woord gesproken”, schrijft Kelly in haar boek. “De koningin liep daarna naar de zitkamer, deed de deur achter zich dicht en ze was alleen met haar gedachten.” De uitvaart vond vorig jaar april plaats in de St. George’s Chapel op Windsor Castle. Koningin Elizabeth zat vanwege de coronaregels met een mondkapje op alleen in de kapel.

Het boek van Kelly heet The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe en verscheen voor het eerst in 2019. Het boek is geüpdatet vanwege het platina jubileum van koningin Elizabeth. In een nieuw hoofdstuk vertelt de kledingmaker meer over de manier waarop de royals omgingen met de coronapandemie en het overlijden van prins Philip. Kelly woonde tijdens de pandemie bij de koningin in het paleis Windsor Castle.

Prins Philip, de hertog van Edinburgh, overleed in april 2021 op 99-jarige leeftijd in zijn slaap.