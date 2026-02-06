Kledingwinkel van Eloise bestaat twee jaar

De kledingwinkel My Lima Lima van ‘gravinfluencer’ Eloise van Oranje viert zijn tweejarig bestaan. Op Instagram deelt ze een compilatie met beelden van de totstandkoming van haar winkel.

“Twee jaar geleden begon My Lima Lima met een droom: een plek waar mensen hun mooie kleding konden doneren, een nieuwe eigenaar konden geven en tegelijkertijd iets goeds konden doen voor anderen”, schrijft de gravinfluencer in een bericht op Instagram. Ze bedankt daarbij klanten die hun kleding kwamen doneren. “Wat klein begon, is uitgegroeid tot een warme community vol mensen die geven, meedenken en elkaar inspireren. Jullie maken dit mogelijk – elke donatie, elk bezoek, elke glimlach betekent zoveel voor ons.”

Verder zegt ze “er ontzettend naar uit te kijken om dit speciale moment te vieren”. Eloise sluit het bericht af met de oproep om 14 maart in de agenda te noteren. Mogelijk is dan de officiële viering van het tweejarig jubileum.

My Lima Lima is een vintagewinkel van Eloise van Oranje aan de Frederikstraat in Den Haag en opende in februari 2024 zijn deuren. In de zaak wordt kleding verkocht van Eloise en haar moeder prinses Laurentien, maar ook exclusieve stukken van anderen. Het grootste deel van de opbrengsten van de winkel gaat naar goede doelen.