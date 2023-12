Kleinkinderen verrassen jarige Silvia met grote taart

De Zweedse koningin Silvia is zaterdag tachtig jaar geworden. Aan de vooravond van haar verjaardag werd in het Koninklijk Paleis in Stockholm al een klein feestje gevierd met alle kleinkinderen.

Op beelden die het hof heeft gedeeld is te zien dat de acht kleinkinderen hun oma verrassen met een grote roze taart met daarop tachtig kaarsjes. Silvia liet het aan prinses Estelle, prins Oscar, prins Alexander, prins Gabriel, prins Julian, prinses Leonore, prins Nicolas en prinses Adrienne, die allemaal een feesthoedje op hadden, om de kaarsjes gezamenlijk uit te blazen.

De in Duitsland geboren Silvia viert haar verjaardag zaterdag in besloten kring. Eerder vonden al enkele publieke evenementen plaats, zoals een concert ter gelegenheid van de bereikte mijlpaal.