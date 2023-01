Klimaatinfluencer Meralney luncht met Amalia: wil haar inspireren

Vier jonge bewoners van Bonaire staat zaterdag een bijzondere lunch te wachten: zij mogen samen met prinses Amalia, die met het koningspaar een bezoek brengt aan het Caribisch deel van Nederland, tussen de middag aan tafel. De 31-jarige influencer Meralney Bomba, die aandacht vraagt voor de klimaatverandering op Bonaire en zich om die reden heeft aangesloten bij Greenpeace, is een van de genodigden.

“Als jongere en als influencer, kan je heel veel betekenen in dit onderwerp. En dat kan Amalia ook”, zegt Meralney tegen het ANP. “Zij kan ook een influencer zijn door te zeggen: hey, we hebben een eiland daar en er zijn problemen met klimaatverandering en armoede en Nederland moet verantwoordelijkheid nemen. Ik denk dat ze een rol kan spelen als prinses.”

Tijdens de lunch gaan het koningspaar en de prinses in gesprek met vertegenwoordigers van organisaties over actuele thema’s als klimaatverandering, landbouwontwikkeling en armoedebestrijding. Meralney hoopt Amalia iets meer te kunnen vertellen over het klimaatprobleem op Bonaire. Als er niets wordt gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen kan een groot deel van het eiland overstromen en zullen hittegolven alleen maar toenemen, zo bleek recent uit een onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, in opdracht van Greenpeace.

Meralney blijft tijdens het gesprek naar eigen zeggen rustig en respectvol, maar wil wel een duidelijke boodschap overdragen aan de 19-jarige prinses. De influencer vindt het belangrijk dat jongeren zich vooral bewust worden van het klimaatprobleem. “Ik wil haar motiveren en inspireren over hoe je zelf iets doet om aandacht te vragen voor het probleem. Doe het op je eigen manier, maar laat van je horen. Niet alleen omdat je prinses bent, maar omdat je een jongere bent die haar stem wil laten horen.”