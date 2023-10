Koch-boek over koning en Ruinerwold-roman in race voor NS-prijs

Arthur Japin, Herman Koch en Esther Verhoef maken dit jaar kans op de NS Publieksprijs. De auteurs, die alle drie de prijs al eens wonnen, zijn in de race met hun romans Wat stilte wil, Het Koninklijk Huis en Alter Ego.

Suzanne Vermeer, die in de race is met Koraalrif, was wel eerder genomineerd maar won nog nooit. Nieuwkomers bij de zes nominaties zijn Israel van Dorsten met zijn boek Wij waren, ik ben: weg uit Ruinerwold en Anya Niewierra met haar roman De Camino. De nominaties werden woensdagavond bekendgemaakt in EenVandaag. Het publiek kan nu tot en met 8 november stemmen om de winnaar te bepalen.

De NS Publieksprijs keert na een jaar afwezigheid terug met een aangepaste stemprocedure. In 2022 werd de prijs niet uitgereikt nadat er valse stemmen waren binnengekomen voor het boek Het Coronabedrog van Thierry Baudet. Na onderzoek bleek de stemming “op grote schaal gemanipuleerd” te zijn.

Om een soortgelijke situatie te voorkomen zijn dit jaar meerdere maatregelen getroffen. Zo is er geen vrije keuze meer waar mensen op kunnen stemmen. Stemmen is enkel nog mogelijk op de zes boeken die tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 het best zijn verkocht.

Op 8 november wordt de winnaar bekendgemaakt in EenVandaag. In 2021 won Lale Gül de NS Publieksprijs met haar boek Ik ga leven. Eerdere winnaars zijn onder anderen Martine Bijl, Joris Luyendijk en Kluun.