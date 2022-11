Komedie met prinses Laurentien kaskraker: nu al Gouden Film

Prinses Laurentien doet het goed in de Nederlandse bioscopen. De komedie De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis, waarin zij is te zien, heeft binnen drie weken de status van Gouden Film behaald. Dat betekent dat 100.000 mensen een kaartje hebben gekocht om prinses Laurentien op het witte doek te zien.

De echtgenote van prins Constantijn speelt in de film zichzelf. Zij was ook al te zien in de trailer die in september in de bioscopen draaide. Laurentien nam de prijs overigens niet in ontvangst. Deze eer viel te beurt aan Richard Groenendijk en Jan Versteegh, die boeven spelen.

In de familiefilm krijgt Hugo Hogepief de belangrijke taak om op de sleutelring van Sinterklaas te passen, maar wanneer hij die kwijtraakt en twee gemeneriken de sleutelring in handen krijgen, is het nog maar de vraag of de Speelgoedkluis wel geopend kan worden.

Het is niet bekend of Laurentien van plan is vaker voor de camera te gaan staan.