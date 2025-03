Komiek en auteur Stephen Fry geridderd door koning Charles

De Britse komiek en schrijver Stephen Fry is dinsdag geridderd door koning Charles. Fry kreeg de onderscheiding voor het creëren van bewustwording rond geestelijke gezondheid en het milieu.

Fry is benoemd tot Knight Bachelor. Dat is iemand die tot ridder is geslagen, maar niet in de ridderorde is opgenomen. Ook atleten Poppy Maskill, Dina Asher Smith en Amy Truesdale werden geridderd.

“Een dikke proficiat aan iedereen die vandaag op Windsor Castle de titel kreeg”, schrijft het Britse hof bij foto’s van de ceremonie op Instagram.

De 67-jarige Fry heeft zich regelmatig uitgesproken over zijn manische depressie en de professionele hulp die hij daarvoor kreeg. Ook laat hij zich vaak uit over het belang van stoppen van klimaatverandering, onder meer door zijn steun aan de activistische beweging Extinction Rebellion.