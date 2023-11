Komiek Stefan Pop is niet bang voor ontmoeting met koning

Komiek Stefan Pop is niet bang voor zijn ontmoeting met koning Willem-Alexander, dinsdagmiddag. Dat zei de cabaretier in het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen. Pop is samen met zijn collega Rayen Panday aanwezig bij de uitreiking van de Erasmusprijs aan de Zuid-Afrikaanse comedian Trevor Noah. Pop en Panday organiseerden tien jaar terug, toen Noah nog niet bekend was in Nederland, een comedynight met de ster.

De Nederlandse cabaretiers ontmoeten bij de uitreiking zowel de koning als Trevor Noah. “Ik vind dat allebei niet zo heel spannend”, stelt Pop. “Ik ben heel blij dat we zijn uitgenodigd. Het klinkt misschien stom, maar comedians onder elkaar klikt altijd wel. Dus met Willem-Alexander en mij gaat het sowieso goed. En met Trevor Noah zal het ook wel loslopen.”

Panday prijst de intelligentie van Noah, die de afgelopen acht jaar naam maakte als host van The Daily Show. “Hij legt zijn vinger op de zere plek, maar door zijn charme neem je het eerder van hem aan”, aldus Panday. “En de boodschap zit er bij hem altijd heel subtiel in. Het zegt niet: nu gaan we het over verschillende culturen en politiek hebben. Maar je voelt aan zijn woorden wel de enorme lading die onder een grap zit. Hij is overal heel goed op de hoogte.” Noah groeide op in Zuid-Afrika, als kind van een zwarte moeder en een witte vader. Zijn relatief lichte huidskleur gaf hem vaak een voordeel boven zijn donkere klasgenoten en vrienden, vertelde hij in zijn biografie Born A Crime.

Pop is ook jaloers op de rust die Noah – nu 39 – al vanaf het begin van zijn carrière had. “Vaak zie je bij jonge komieken een hijgerigheid: ze moeten beuken, beuken! Hij straalde toen al rust uit: ik ga die lach wel krijgen met goede verhalen en goede gedachten. Dat is jaloersmakend.”

De jury kent de Erasmusprijs toe aan Noah vanwege zijn “enorme talent voor spottende, talige en verbindende politieke humor in Erasmiaanse geest”. Noah is na Charlie Chaplin de tweede komiek die de prijs krijgt.