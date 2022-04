Komst Elizabeth bij festiviteiten pas op de dag zelf gemeld

Pas op de dag van een evenement ter gelegenheid van het platina jubileum van koningin Elizabeth wordt bekend of de vorstin er persoonlijk aanwezig bij is. Dat heeft een bron bij Buckingham Palace laten weten aan de Britse krant Daily Telegraph.

Vanaf begin juni wordt in Groot-Brittannië uitgebreid gevierd dat Elizabeth 70 jaar op de troon zit. De dan 96-jarige vorstin probeert bij zo veel mogelijk festiviteiten aanwezig te zijn, maar het is de vraag of dat kan vanwege haar gezondheid. Zo was Elizabeth niet bij de kerkdienst op Witte Donderdag en zondag liet ze verstek gaan bij de traditionele paasdienst op Windsor Castle.

Het publiek moet er rekening mee houden dat het niet meer vanzelfsprekend is dat The Queen aanwezig is bij openbare gelegenheden, schrijft de krant. Elizabeth probeert wel om bij zoveel mogelijk feestelijkheden rond jaar jubileum aanwezig te zijn. Om teleurstellingen te voorkomen, is het beter dat mensen er vanuit gaan dat ze er niet bij zal zijn.

Ziekenhuis

Sinds Elizabeth afgelopen herfst een nacht in het ziekenhuis moest doorbrengen en ook nog een rugproblemen kende, moest ze enkele openbare optredens afzeggen. Dat zorgde niet alleen voor teleurstelling maar voedde ook speculaties over haar broze gezondheid.

Bij digitale evenementen laat Elizabeth zich nog wel zien. Ze komt dan monter over. Haar problemen zouden volgens Daily Telegraph dan ook te maken hebben met het feit dat ze niet meer zo mobiel is. The Queen zou er momenteel nog niet over peinzen om in een rolstoel aanwezig te zijn bij evenementen.