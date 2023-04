Koning 10 jaar op de troon: Amalia laat nog even op zich wachten

Koning Willem-Alexander zit zondag precies tien jaar op de troon en lijkt er nog wel even te blijven zitten, maar zijn dochter Amalia wordt in de tussentijd al langzaam klaargestoomd in haar rol als troonopvolgster. De 19-jarige heeft het echter eerder al eens duidelijk gemaakt in haar biografie: wat haar betreft duurt het nog wel even voor ze het stokje van haar vader overneemt.

Toch heeft de prinses van Oranje sinds haar achttiende verjaardag – de leeftijd waarop ze haar vader officieel mag opvolgen – al het nodige gedaan om zich voor te bereiden. Dat begon de dag na haar verjaardag al met de binnengeleiding in de Raad van State. Amalia is lid, maar voert nog geen officiële taken uit: ze wil zich focussen op haar studie.

Een bezoek aan het Caribisch deel van Nederland stond aan het begin van dit jaar op de planning. Van dat deel van het koninkrijk wordt ze in de toekomst immers ook koningin. Haar vader maakte met zijn ouders, Beatrix en Claus, een soortgelijke reis toen hij haar leeftijd had. Amalia bezocht samen met het koningspaar Bonaire, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Het bezoek stond in het teken van het slavernijverleden, natuurbehoud, de werkzaamheden van defensie in het gebied, maar draaide vooral om de bewoners van de eilanden. “Het zal nog veel bezoeken duren voordat ik hier zo soepeltjes rondloop als mijn ouders. Maar daar kijk ik ook ontzettend naar uit”, zei ze na afloop.

Nederlandse krijgsmacht

De kennismaking met de verscheidene takken van de Nederlandse krijgsmacht horen ook bij Amalia’s voorbereiding. Ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag maakte ze vorig jaar kennis met de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine. Ze vloog onder meer mee met een trainingsvlucht van een F-16, maakte een rit in een gevechtstank en vaarde mee op Zr.Ms. Zeeleeuw.

De koning lijkt nog wel even op zijn plek te zitten. Hij zei het zelf al in zijn podcast Door de ogen van de Koning: de afgelopen tien jaren zijn voorbij gevlogen en het voelt voor hem als gisteren dat hij zijn moeder opvolgde. Mocht de koning toch iets overkomen, dan zal Amalia haar moeder Máxima vragen om de rol van staatshoofd een aantal jaar op zich te nemen, zo zei ze in haar biografie. “Maar ik heb vooral tegen mijn vader gezegd: blijf jij maar gewoon lekker gezond eten en veel sporten.”