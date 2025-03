Koning: aandacht voor mensenrechten in Kenia tijdens staatsbezoek

Koning Willem-Alexander vindt dat het past om tijdens het driedaagse staatsbezoek aan Kenia aandacht te besteden “aan de mensenrechten, goed bestuur en accountability” in het land. Dat zei de koning dinsdagochtend tijdens een persverklaring.

“De Kenianen willen – net zoals de Nederlanders – dat hun rechten als vrije burgers worden gerespecteerd en dat hun stem wordt gehoord”, sprak de koning. “Wij waarderen het zeer dat er ruimte is om de zorgen die er leven te bespreken.”

Rond het staatsbezoek van Willem-Alexander en koningin Máxima is de afgelopen tijd veel ophef geweest. Critici menen dat het bezoek niet door had moeten gaan zolang William Ruto nog president is. Volgens verschillende organisaties staan de mensenrechten in Kenia onder druk sinds de regering afgelopen zomer een protest tegen belastingverhoging hard neersloeg. Daarbij vielen tientallen doden.

President Ruto sprak in zijn persverklaring niet over de discussie rond mensenrechten in het land. Wel zei hij dankbaar te zijn dat Willem-Alexander en Máxima “de sociaal-economische vooruitgang” in het land gingen ervaren. “Ik wens jullie een eerlijk bezoek toe, dat veel inzichten biedt en memorabel mag zijn.”