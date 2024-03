Koning aangekomen in Verenigd Koninkrijk voor bliksembezoek

Koning Willem-Alexander is aangekomen in het Verenigd Koninkrijk voor een kort bezoek. Woensdagmiddag landde de vorst met het regeringsvliegtuig op een luchthaven in het noorden van Engeland.

Gehuld in militair uniform, bezoekt de koning een trainingslocatie voor operatie Interflex. Dit opleidingsprogramma traint Oekraïense rekruten tot militair. Onlangs zijn tweehonderd militairen met de opleiding begonnen.

Willem-Alexander praat onder meer met instructeurs en militairen. Hij is ook bij een les wapeninstructies, krijgt een medisch praktijkvoorbeeld voorgelegd en krijgt uitleg over het herkennen van verschillende typen mijnen.