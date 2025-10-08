Koning Abdullah bezoekt Zweeds koningspaar in Stockholm

Koning Abdullah van Jordanië heeft dinsdag de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia ontmoet. De Jordaanse koning werd in audiëntie ontvangen op het Koninklijk Paleis in Stockholm.

Zowel het Jordaanse als het Zweedse hof deelde foto’s van het bezoek op Instagram. Abdullah sprak ook met premier Ulf Kristersson en minister van Buitenlandse Zaken Maria Stenergard.

Kroonprins Hoessein is deze week ook in het buitenland. De oudste zoon van koning Abdullah is woensdag samen met prinses Rajwa in Frankrijk voor een ontmoeting met president Emmanuel Macron. Later reist het kroonprinselijk paar door naar het Verenigd Koninkrijk om prins William en premier Keir Starmer te ontmoeten.