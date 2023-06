Koning Abdullah brengt bezoek aan Spaanse koning Felipe

Koning Abdullah van Jordanië is maandag in Madrid ontvangen door zijn Spaanse ambtsgenoot, koning Felipe. De 61-jarige vorst vertrok zondag uit de Jordaanse hoofdstad Amman voor een staatsbezoek aan het land. Ook vindt er een ontmoeting plaats met de Spaanse premier Pedro Sánchez, meldt het Jordaanse hof.

De koning wordt tijdens het bezoek vergezeld door zijn vrouw, koningin Rania. Na het eerste deel van het programma zal Abdullah, samen met Felipe, in het zuidelijk gelegen Córdoba een bijeenkomst van het Aqaba Process voorzitten.

Aqaba Process is een organisatie, in 2015 opgericht door de Jordaanse koning, waar middels bijeenkomsten landen hun kennis en expertise delen in het bestrijden van internationaal terrorisme. Eerder fungeerden onder meer Nederland, Indonesië, Nigeria en De Verenigde Staten als gastland voor zo’n bijeenkomst.

Acht jaar geleden was het laatste staatsbezoek van Abdullah aan Spanje, ook toen werd hij vergezeld door Rania.