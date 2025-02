Koning Abdullah dag na operatie weer aan het werk

Koning Abdullah van Jordanië is woensdag weer aan het werk gegaan. De vorst moest dinsdag nog een operatie ondergaan, maar kon diezelfde dag alweer naar huis.

Abdullah ontving in het Al-Husseinya paleis in Amman president Kassym-Jomart Tokayev van Kazachstan. In het paleis werden gesprekken gevoerd over bilaterale banden en regionale ontwikkelingen, aldus het Jordaanse hof. Ook kroonprins Hoessein was aanwezig.

De 63-jarige Jordaanse koning werd dinsdag behandeld aan een littekenbreuk. Het hof meldde al dat het ging om een kleine ingreep.