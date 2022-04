Koning Abdullah na geslaagde operatie terug in Jordanië

Koning Abdullah is na een geslaagde herniaoperatie in Duitsland samen met zijn vrouw koningin Rania teruggekeerd naar Jordanië. Op het militaire vliegveld van Marka werd hij verwelkomd door een aantal leden van de koninklijke familie, onder wie zijn zoon kroonprins Hoessein, en hoge functionarissen. Dat maakte het Jordaanse hof dinsdag bekend. Het vliegtuig met daarin het koningspaar werd bij het binnenkomen van het Jordaanse luchtruim vergezeld door straaljagers.

De 60-jarige Abdullah verbleef sinds vorige week zondag in een ziekenhuis in Frankfurt. Vorige week dinsdag liet het hof weten dat de operatie succesvol was verlopen maar dat de koning nog wel een week rust moest houden.

Abdullah had al lange tijd last van pijn in zijn wervelkolom. Dat kwam mede door het parachutespringen dat hij lang deed. Ook de druk op een zenuw als gevolg van een hernia was de laatste tijd erger geworden. Hij had daardoor veel pijn en moest daarom met spoed worden geopereerd. Artsen in Jordanië hadden hem geadviseerd om naar Duitsland te gaan. Hij werd behandeld in een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in hernia’s.