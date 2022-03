Koning Abdullah ontmoet Palestijnse president in Ramallah

Koning Abdullah van Jordanië is maandag voor een eendaags bezoek afgereisd naar Ramallah op de bezette Westelijke Jordaanoever. Hij had daar een ontmoeting met de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

Het is de eerste keer sinds 2017 dat Abdullah naar Ramallah is gekomen. Het bezoek komt een dag na een gesprek tussen Abbas en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en wordt gezien als een poging om de spanningen in de Palestijnse regio te kalmeren.

Tijdens de besprekingen kwam aan de orde hoe belangrijk het is om met alle partijen samen te werken om escalatie te voorkomen. Volgens het Jordaanse persbureau Petra zei de koning dat hij het Palestijnse volk altijd zal steunen. “We staan ​​het dichtst bij elkaar en we zitten in hetzelfde schuitje”, zo sprak Abdullah tegen Abbas.

De koning had zijn zoon kroonprins Hoessein meegenomen naar Ramallah.