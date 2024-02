Koning Abdullah ook bij Britse premier Sunak op bezoek

De Jordaanse koning Abdullah heeft donderdag een bezoek gebracht aan de Britse premier Rishi Sunak. Het is een van de bezoeken in een reeks die Abdullah aan verscheidene leiders brengt. Maandag was hij ook al bij de Amerikaanse president Joe Biden.

Sunak en Abdullah spraken over de oorlog in Gaza. Zij waren het erover eens dat een onmiddellijke tijdelijke wapenstilstand cruciaal is om mensen die vastzitten te helpen, meldde de Britse overheid. Sunak ziet echter graag dat er ook een oplossing voor de lange termijn wordt gevonden.

Daarnaast bespraken de twee het belang van het de-escaleren van spanningen op de Westelijke Jordaanoever en het versterken van de rol van de Palestijnse autoriteiten. De premier benoemde de stappen die het Verenigd Koninkrijk heeft genomen om de stabiliteit op de Westelijke Jordaanoever te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld het straffen van Israëlische extremisten.