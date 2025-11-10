Koning Abdullah op bezoek bij Japanse keizer

Koning Abdullah van Jordanië heeft maandag de Japanse keizer Naruhito ontmoet. Het Jordaanse hof deelde op X enkele foto’s van de ontmoeting bij het Keizerlijk Paleis in Tokio.

Eerder op de dag ontmoette Abdullah ook de Japanse defensieminister Shinjiro Koizumi. Tijdens het bezoek aan Japan staat ook een ontmoeting met de onlangs aangetreden premier Sanae Takaichi op de planning.

Volgens het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken is Abdullah nog tot en met woensdag in Japan. Het is de dertiende keer dat de koning het land bezoekt.