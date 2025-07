Koning Abdullah reist af naar Duitsland voor ontmoeting met Merz

De Jordaanse koning Abdullah brengt vanaf dinsdag een werkbezoek aan Duitsland. Dat meldt het hof op X. De 63-jarige royal zal er onder meer bondskanselier Friedrich Merz ontmoeten.

De onderwerpen die aan bod komen zijn “manieren om de samenwerking tussen Jordanië en Duitsland te verbeteren”. Ook zal er gesproken worden over de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten, staat in een verklaring.

Afgelopen weekend sprak Abdullah al met de Amerikaanse president Donald Trump. Met hem had hij het over de nijpende situatie in de grotendeels verwoeste Gazastrook en het opgelaaide geweld in het zuiden van Syrië, tussen druzen en bedoeïenen.