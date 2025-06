Koning Abdullah stuurt condoleances na aanslag in kerk Damascus

Koning Abdullah heeft de Syrische president Ahmed al-Sharaa een condoleancebericht gestuurd na de aanslag op een Grieks-orthodoxe kerk in Damascus. Zondag kwamen bij een zelfmoordaanslag in de Syrische hoofdstad 25 mensen om het leven en raakten tientallen gewond.

“Koning Abdullah II betuigt zijn medeleven met de Syrische president Ahmad Al Sharaa en de families van de slachtoffers van de terroristische aanslag op de Sint-Eliaskerk in Damascus”, staat in een bericht op X. Het bericht vervolgt dat Jordanië solidair is met Syrië in de strijd tegen “alle vormen van terrorisme en extremisme”.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis uitte op X zijn verontwaardiging over de terroristische aanslag op de kerk. “Ik wil de nieuwe regering van Syrië nogmaals dringend oproepen praktische stappen te nemen om alle etnische en religieuze minderheden te beschermen.”