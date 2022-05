Koning Abdullah van Jordanië naar Washington voor gesprek Biden

De Jordaanse koning Abdullah brengt vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse president Joe Biden. De twee zullen elkaar in Washington ontmoeten volgens een verklaring van het Witte Huis.

“De ontmoeting zal de hechte vriendschap en het duurzame partnerschap tussen de Verenigde Staten en Jordanië versterken”, staat in de verklaring te lezen. “Jordanië is een cruciale kracht voor stabiliteit in het Midden-Oosten en strategische partner en bondgenoot van de Verenigde Staten.”

Het is de tweede keer dat Abdullah en Biden elkaar ontmoeten sinds de Democraat president van de Verenigde Staten is. In juli 2021 was er ook al een ontmoeting tussen de twee. Toen benadrukte Biden zijn langdurige relatie met de koning.

De ontmoeting komt in een periode waarin sinds eind maart tientallen doden zijn gevallen bij anti-Israëlisch geweld. De koning heeft onlangs de strijdende partijen opgeroepen de rust te bewaren.