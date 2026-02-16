Koning Abdullah waarschuwt voor escalatie Westelijke Jordaanoever

De Jordaanse koning Abdullah heeft maandag gewaarschuwd dat Israëlische acties het conflict op de Westelijke Jordaanoever verergeren. Dat deed hij tijdens een ontmoeting in Londen met voormalige Britse functionarissen en leden van het parlement, meldt het Jordaanse hof.

Volgens de Jordaanse koning ondermijnen “Israëls illegale acties, gericht op de uitbreiding van nederzettingen en het opleggen van soevereiniteit over Palestijns grondgebied, de inspanningen om de rust te herstellen en dreigen zij het conflict te verergeren”.

Verder ging het gesprek over de situatie in Syrië en Iran en over de rol die het Verenigd Koninkrijk kan spelen bij het bevorderen van stabiliteit in het Midden-Oosten, aldus het Jordaanse hof.