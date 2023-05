Koning: afnemen erewacht tijdens staatsbezoeken ‘mooi symbool’

Wanneer koning Willem-Alexander op staatsbezoek is in het buitenland, inspecteert hij vaak met zijn gastheer de erewacht. De koning vindt het een “heel mooi symbool”, vertelt hij tegen radiomaker Edwin Evers in de podcast Door de ogen van de Koning.

Het afnemen van de erewacht en het luisteren naar de volksliederen zijn onderdelen die bij ieder staatsbezoek terugkeren. “Dat is eigenlijk een heel mooi symbool, want daarmee geeft het land aan: u bent hier welkom. Mijn krijgsmacht staat tot uw beschikking, en daarmee bent u hier te vriend. Wij ontvangen u als een vriend en niet als iemand waar wij angst voor hebben.”

De koning vertelt verder altijd “echt te genieten” van staatsbezoeken. “Nederland te kunnen vertegenwoordigen en proberen ook daardoor juist mensen te spreken om wat te betekenen voor Nederland, dat is heel leuk”, zegt hij in de podcast. “Dat is een belangrijk deel van het werk, en dat is ook waar we echt van genieten.”