Koning Albert en koningin Paola herdenken paus Franciscus

Koning Albert en koningin Paola van België hebben donderdagavond de eerder deze week overleden paus Franciscus herdacht. In de basiliek van Koekelberg in Brussel woonden ze een herdenkingsmis bij.

De ouders van de huidige koning Filip gaan zaterdag niet naar Rome om afscheid te nemen van de paus. Filip en zijn vrouw koningin Mathilde zijn er wel bij.

De 90-jarige Albert en 87-jarige Paola hadden in 2014 een privé-audiëntie met Franciscus. Door de jaren heen zagen ze hem ook verschillende keren bij vieringen op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan en vorig jaar nog tijdens het bezoek van de paus in Brussel.