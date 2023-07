Koning Albert voor het eerst in tien jaar bij nationale feestdag

De Belgische koning Albert hoopt op 21 juli deel te nemen aan de viering van de nationale feestdag. Het Belgische hof deelde vrijdag de lijst met leden van het Belgische koningshuis die aanwezig zullen zijn. Als Albert fit genoeg is om bij de feestelijkheden te zijn, dan is het voor het eerst in tien jaar dat hij aanwezig is.

De feestelijkheden van de nationale feestdag van België staan dit jaar in het teken van het tienjarig koningschap van Filip. Het is dit jaar tien jaar geleden sinds Albert troonsafstand deed en hij werd opgevolgd door zijn zoon. Anders dan in Nederland behoudt de koning in België na troonsafstand zijn titel. Volgens de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter zijn Albert en zijn vrouw Paola sindsdien niet meer naar de nationale feestdag gekomen.

De vader van de huidige koning Filip is in de ochtend aanwezig bij het Te Deum in de kathedraal van Brussel. De 89-jarige Albert mocht woensdag na acht dagen het ziekenhuis verlaten. Hij werd daar opgenomen nadat hij onwel was geworden. Hij vertoonde uitdrogingsverschijnselen en ook had Albert een bloedinfectie opgelopen. Bij het verlaten van het ziekenhuis oogde de vorst volgens Belgische media fragiel.

Het Belgische hof meldde vrijdag ook dat prinses Elisabeth en prins Gabriël zullen meelopen in het militaire defilé.