Koning Albert weer behandeld aan huidkanker

De Belgische koning Albert is recent opnieuw behandeld aan huidkanker. In het ziekenhuis is een plekje tussen zijn bovenlip en neus weggehaald, ontdekte Het Laatste Nieuws. De hechtingen waren te zien toen de gepensioneerde vorst op een receptie in Brussel verscheen. Het Belgische hof bevestigt de ingreep tegenover de krant.

De 91-jarige vader van de huidige koning Filip is volgens Het Laatste Nieuws al minstens zes keer in elf jaar tijd behandeld aan huidkanker. Het is niet duidelijk wanneer de ingreep werd uitgevoerd.

Koning Albert verschijnt sinds de Belgische troonswisseling in 2013 nog zelden in het openbaar.