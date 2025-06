Koning: andere invulling van rol als staatshoofd niet aan de orde

Koning Willem-Alexander ziet geen andere invulling voor zichzelf in zijn rol als staatshoofd. Dat zei hij maandagavond tijdens de fotosessie op Paleis Huis ten Bosch.

“Dat lijkt me in dit land absoluut niet aan de orde”, zei Willem-Alexander. “Zo werkt ons staatsrecht niet, zo werkt onze staatkunde niet. Het lijkt me absoluut niet aan de orde.”

In het verleden had Willem-Alexanders moeder, toenmalig koningin Beatrix, een rol in het aanwijzen van een formateur bij de formatie. “De Kamer heeft de verantwoordelijkheid genomen die ze al vanaf begin jaren 70 kon nemen door het Reglement van Orde aan te passen en het zelf te doen”, zei de koning. Of het ooit nog anders gaat, valt volgens Willem-Alexander te bezien. “Het proces loopt zoals het loopt, we moeten gewoon afwachten hoe het gaat.”