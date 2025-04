Koning bedankt Doetinchem en Duitsers voor ‘fantastische’ dag

Koning Willem-Alexander is dankbaar voor de “fantastische” Koningsdag die hij zaterdag heeft beleefd in Doetinchem. In zijn dankwoord richtte hij zich tot de Achterhoekse stad, maar ook tot de vele Duitsers die bij de viering aanwezig waren.

“Mijn familie en ik zijn sprakeloos”, zei de koning, die de stad “eeuwig dankbaar” is. “Het was fantastisch.”

Hij bedankte de organisatie voor de “flexibiliteit”, omdat een aantal dagen geleden werd besloten de festiviteiten ruim een uur te verlaten vanwege de uitvaart van de paus. “Dat is niet een simpel tijdstip in een draaiboek veranderen. Daarvoor moet echt alles fundamenteel omgegooid worden.”

In het Duits richtte de koning zich tot de oosterburen, die volgens hem in groten getale aanwezig waren. “We zien nu wat tachtig jaar vrede en vrijheid ons gebracht hebben: vriendschap met elkaar. En laten we hier elke dag opnieuw samen aan werken.”