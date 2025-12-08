Koning bedankt Siewert Verster met onderscheiding

Koning Willem-Alexander heeft Siewert Verster, voormalig artistiek coördinator van het Koningsdagconcert, maandag bedankt voor veertig jaar trouwe dienst. Op Paleis Huis ten Bosch kreeg hij het Groot Erekruis in de Huisorde van Oranje uitgereikt.

Verster, die dit jaar afscheid nam, ontvangt de onderscheiding “als blijk van waardering voor zijn bijzondere verdiensten als adviseur van de koninklijke familie op muzikaal en cultureel terrein gedurende veertig jaar”, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. In die periode stond hij aan de basis van de programmering van vele Koninginnedag- en Koningsdagconcerten.

Verster kreeg in 2006 uit handen van toenmalig koningin Beatrix al het Erekruis in de Huisorde van Oranje.