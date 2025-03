Koning beëdigt commissaris van de Koning Gelderland

Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend op Paleis Noordeinde de nieuwe commissaris van de Koning in Gelderland beëdigd. Daniël Wigboldus neemt de functie per 19 maart op zich.

Wigboldus volgt John Berends op, die in september 2023 zijn werk tijdelijk neerlegde vanwege meldingen tegen hem over grensoverschrijdend gedrag en een angstcultuur. Onder druk van de Staten besloot Berends afgelopen zomer niet meer terug te keren, ook al kwam uit onafhankelijk onderzoek geen duidelijk bewijs naar voren voor de beschuldigingen.

Wigboldus was tot voor kort bestuursvoorzitter van de Radboud Universiteit en is hoogleraar sociale psychologie. Eerder was hij ook decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de universiteit in Nijmegen. Een politieke functie heeft Wigboldus nog niet eerder bekleed.