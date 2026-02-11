Koning beëdigt minderheidskabinet op 23 februari

Koning Willem-Alexander beëdigt het nieuwe kabinet van D66, VVD en CDA op 23 februari. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag officieel naar buiten gebracht. De datum werd al langer genoemd als dag van het aantreden van het minderheidskabinet.

Willem-Alexander neemt dan de eed of belofte af bij de bewindslieden. Daarna poseren de koning en nieuwe bewindslieden traditiegetrouw op het bordes van paleis Huis ten Bosch voor de zogenoemde bordesfoto. Het is de vierde keer dat de koning een nieuw kabinet beëdigt.

In de avond maken de bewindslieden kennis met de parlementaire pers op het Catshuis.