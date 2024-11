Koning beëdigt Tjebbe van Oostenbruggen als staatssecretaris

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagochtend NSC’er Tjebbe van Oostenbruggen beëdigd als staatssecretaris van Financiën. De opvolger en partijgenoot van Folkert Idsinga, die aftrad omdat de Kamer meer informatie van hem eiste over zijn beleggingen, schoof direct aan bij de wekelijkse ministerraad. Daar wordt opnieuw gesproken over de regels rond transparantie over zakelijke belangen van bewindspersonen.

Van Oostenbruggen zal onder meer aan de slag moeten met de belofte aan de oppositie dat de komende maanden gezocht wordt naar een alternatief voor de btw-verhoging op cultuur en sport. Hij zei daar “met frisse moed” aan te beginnen. Van het verwijt uit coalitiekringen aan het adres van Idsinga, dat die daar te weinig werk van zou hebben gemaakt, zei hij “niets” te begrijpen. “Ik vind dat ik een hele goede voorganger heb gehad.”

De naar verluidt moeizame verstandhouding op het ministerie tussen Idsinga en minister Eelco Heinen werpt volgens Van Oostenbruggen geen schaduw op zijn samenwerking met de VVD’er. “Volgens mij gaan wij met een frisse en schone lei beginnen.” Als Kamerlid werkte hij juist “op een hele prettige manier” samen met Heinen, zei hij.