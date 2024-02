Koning beëdigt zorgminister Pia Dijkstra op trouwdag

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag Pia Dijkstra beëdigd tot de nieuwe minister van Medische Zorg. De D66-politica kwam daarvoor naar Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van het koninklijk gezin in Den Haag. Voor de koning is het vrijdag een bijzondere dag. Hij is precies 22 jaar getrouwd met koningin Máxima.

Dijkstra volgt de vertrokken Ernst Kuipers op. Ze zei vrijdag niet alleen op de winkel te willen passen nu het kabinet demissionair is. “Ik denk dat we nog een aantal dingen kunnen oplossen en aanpakken.”

De beëdiging vond plaats in de zogeheten DNA Salon. De wandversiering in deze kamer bestaat uit 60.000 baksteentjes die het DNA van het koningspaar en prinses Amalia vormen.