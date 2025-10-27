Koning beëindigt viering in Amsterdam met ontsteken vuurwerkshow

Koning Willem-Alexander heeft maandagavond op feestelijke wijze de Nationale Viering Amsterdam 750 afgesloten. Hij beëindigde de viering, die plaatsvond in een grote koepeltent op het Museumplein, met het ontsteken van een symbolisch lichtkunstwerk.

De koning ging, samen met koningin Máxima, prinses Amalia en burgemeester Femke Halsema, naar buiten voor het slotmoment van de avond. Voor de tent stond een lichtkunstwerk met drie rode kruisen, het symbool van Amsterdam, met het Concertgebouw op de achtergrond. Na een aftelling van tien seconden startte de vuurwerkshow met een druk op de knop door de koning.

Het evenement op het Museumplein vond plaats ter afsluiting van het jubileumjaar waarin Amsterdam zijn 750-jarig bestaan vierde.