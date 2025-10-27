Abonnementen

Koning beëindigt viering in Amsterdam met ontsteken vuurwerkshow

Vorsten

27/10/2025 10:35 pm

Koning Willem-Alexander heeft maandagavond op feestelijke wijze de Nationale Viering Amsterdam 750 afgesloten. Hij beëindigde de viering, die plaatsvond in een grote koepeltent op het Museumplein, met het ontsteken van een symbolisch lichtkunstwerk.

De koning ging, samen met koningin Máxima, prinses Amalia en burgemeester Femke Halsema, naar buiten voor het slotmoment van de avond. Voor de tent stond een lichtkunstwerk met drie rode kruisen, het symbool van Amsterdam, met het Concertgebouw op de achtergrond. Na een aftelling van tien seconden startte de vuurwerkshow met een druk op de knop door de koning.

Het evenement op het Museumplein vond plaats ter afsluiting van het jubileumjaar waarin Amsterdam zijn 750-jarig bestaan vierde.

Het nieuwste nummer

Vorsten editie 11/12
Verras een ander met een Vorsten!
Bestel het nieuwe nummer
Word met korting abonnee