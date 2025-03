Koning begrijpt zorgen jonge Kenianen: jullie zijn de toekomst

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima begrijpen de zorgen die leven onder jongeren in Kenia. Dat zei de koning dinsdag in gesprek met jongeren in de Nederlandse ambtswoning in Nairobi. “Ik begrijp de frustratie onder jongeren. Jullie zijn de toekomst”, sprak de koning de negen uitgenodigde jongeren toe.

Het staatsbezoek aan Kenia heeft de afgelopen tijd veel ophef veroorzaakt. Critici vinden dat het bezoek niet had moeten doorgaan zolang William Ruto president is, omdat hij de mensenrechten zou schenden. Een van de gesprekspartners van het paar vroeg hen direct: waarom zijn jullie toch gekomen? Ze verwees daarbij naar een petitie waarin werd gevraagd het bezoek niet te laten plaatsvinden zolang Ruto president is.

“We hebben over de petitie gehoord, en ook dat 22.000 mensen hebben getekend”, aldus de koning. “Maar een staatsbezoek is niet van mens aan mens. Het is van een land aan een land.” De koning benadrukte dat Kenia en Nederland al zestig jaar een sterke band hebben van “gelijke partners en vrienden”. “En dan moet je eerlijk zijn tegen elkaar. En dat op het hoogste niveau”, zei Willem-Alexander. “Als je je omdraait en niet komt, draai je je rug naar Kenia. En dan geef je jongeren niet de kans om zich te laten horen en deze gesprekken te voeren.”

Zorgen

De jongeren vertelden het paar over hun ervaringen en zorgen. Sommigen van hen deden dat terughoudend en voorzichtig, maar anderen deden dat vol overtuiging en zonder terughoudendheid. “Ik wil 100 procent vrijheid in Kenia. En dat is nu maar 2 procent”, zei een van hen. “Veel jongeren worden niet serieus genomen. Toen ze de straten opgingen voor protest werd er lollig over ze gedaan”, zei een ander. Twee vrouwen richtten zich tot de koningin: “De gendergelijkheid in dit land is niet goed. We hopen dat u daarbij kunt helpen.” Een ander zei dat de regering “niet hetzelfde script” leest als de jongeren. “Ze zien ons liever verdwijnen.” Het koningspaar stelde vragen, maar bood ook een luisterend oor. “We willen helpen”, zei Máxima.

Het staatsbezoek van Willem-Alexander en Máxima is dinsdag gestart en duurt nog tot en met donderdag. In Kenia is sinds het aantreden van Ruto in 2022 veel onrust. Bij protesten over corruptie, inflatie en werkloosheid zouden volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) tientallen Kenianen zijn ontvoerd. Vorige zomer werden bij een bestorming van het parlementsgebouw bestormers beschoten. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven.