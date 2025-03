Koning begrijpt zorgen over toenemende geopolitieke spanning

Koning Willem-Alexander begrijpt dat er onder Nederlanders zorgen bestaan over de toenemende spanningen rond onder meer Oekraïne en het Midden-Oosten. Hij hoopt dat mensen ook zien dat daar vanuit de EU met “leiderschap en verantwoordelijkheid” op gereageerd wordt. Dat zei hij woensdag tijdens het persgesprek bij het staatsbezoek aan Cyprus.

“Allereerst is het erg belangrijk dat er leiderschap getoond wordt en verantwoordelijkheid wordt genomen door de EU”, zei de koning. “De EU vertoont in samenwerking met Nederland en andere partners goed leiderschap op dit moment en neeemt de verantwoordelijk die ze moet nemen.”

De zorgen van Nederlanders zegt hij te begrijpen en te zien. “Ik hoop men dan ook ziet dat daar antwoord op gegeven wordt door dat leiderschap te nemen en juist te kijken naar de toekomst hoe we de crises in Oekraïne, en ook in het Midden-Oosten met dat nieuwe leiderschap tot een goed uiteinde kunnen brengen. En hopelijk vrede kunnen brengen.”