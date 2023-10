Koning: belangrijk om bezoek aan andersdenkend land te brengen

Nederland en Zuid-Afrika staan op sommige vlakken mijlenver uit elkaar, maar juist daarom is het belangrijk om op staatsbezoek te gaan. “Alle onderwerpen zijn tijdens de delegatiegesprekken en daarna ook tijdens de lunch aan de orde geweest”, zei de koning, verwijzend naar de oorlog in Israël en de oorlog in Oekraïne.

President Cyril Ramaphosa heeft eerder gezegd neutraal te zijn in de Russische oorlog met Oekraïne. Ook onderhoudt het land warme banden met China. Het is volgens de koning “juist heel belangrijk om naar een land als Zuid-Afrika te gaan om juist de gesprekken gaande te houden”.

De koning vindt het “extreem belangrijk” om in contact te blijven met andere landen, zo zei hij. Volgens hem waren de gesprekken tussen de meereizende ministers en de president “echt inhoudelijk” en daarnaast “behulpzaam om samen te kijken hoe we naar vrede in bepaalde delen van de wereld kunnen gaan werken”.