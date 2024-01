Koning beloont Janine van den Ende met Erekruis

Janine van den Ende heeft maandag op Paleis Noordeinde uit handen van koning Willem-Alexander het Erekruis in de Huisorde van Oranje gekregen. Ze ontving de onderscheiding voor haar inzet voor de Stichting Méér Muziek in de Klas waar zij samen met haar man Joop al bijna tien jaar bij betrokken is, liet de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Voor het echtpaar Van den Ende is het al het tweede Erekruis. Joop kreeg de onderscheiding in 2007 als dank voor zijn inzet voor het zilveren regeringsjubileum van toenmalig koningin Beatrix.

De Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich sinds 2015 in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied. Het initiatief wordt gesteund door de VandenEnde Foundation die in 2001 werd opgericht door Joop en Janine van den Ende.

Koningin Máxima is al jaren erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas.