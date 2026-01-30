Koning belt met Aruba en Curaçao over gevolgen situatie Venezuela

Koning Willem-Alexander voerde deze week gesprekken met de gouverneurs van Aruba en Curaçao over de gevolgen van de gebeurtenissen in het nabijgelegen Venezuela voor de eilanden. De Verenigde Staten voerden eerder deze maand een grote militaire operatie uit in Venezuela. Ze namen de Venezolaanse president Maduro gevangen en brachten hem naar New York.

Maandagavond sprak de koning telefonisch met Alfonso Boekhoudt, gouverneur van Aruba, en vrijdagmiddag belde hij met Mauritsz de Kort, van Curaçao. Ook sprak de koning met John Soliano, de gezaghebber van Bonaire.

De koning spreekt regelmatig autoriteiten uit het Caribische deel van het Koninkrijk om zich te laten informeren over recente ontwikkelingen.