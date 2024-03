Koning belt met Tweede Kamervoorzitter over eindverslag formateur

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag gebeld met de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma. Die informeerde de koning over de uitkomsten van het debat in de Tweede Kamer over het eindverslag van informateur Kim Putters, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend. Putters deed de afgelopen weken onderzoek naar de mogelijkheden voor het vormen van een nieuw kabinet.

Ook werd Willem-Alexander door Bosma bijgepraat over de opdracht van de nieuwe informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol. Zij gaan de mogelijke vorming van een extraparlementair ‘programkabinet’ onderzoeken van PVV, VVD, NSC en BBB.