Koning benadrukt belang diplomaten door wereldwijde spanningen

Het werk van diplomaten is van nog groter belang geworden nu de spanningen in de wereld zijn toegenomen. Dat zei koning Willem-Alexander maandag in zijn toespraak bij het galadiner voor het Corps Diplomatique in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

“De wereld die wij samen delen verandert snel. Gezamenlijke regels en afspraken staan onder druk. Gezonde concurrentie neemt steeds vaker de vorm aan van scherpe rivaliteit. En helaas ontwrichten spanningen en conflicten de levens van miljoenen mensen”, zei Willem-Alexander in zijn toespraak. Hij stond stil bij de slachtoffers van geweld in Oekraïne, het Midden-Oosten, Soedan en andere regio’s.

Het galadiner voor het Corps Diplomatique in het Koninklijk Paleis Amsterdam wordt jaarlijks georganiseerd om internationale relaties te onderhouden. Dit jaar is het thema kunst en cultuur. Naast de buitenlandse vertegenwoordigers in Nederland en Brussel zijn daarom ook “boegbeelden uit de wereld van kunst en cultuur” uitgenodigd. “In tijden van maatschappelijke verharding en polarisatie zijn kunst en cultuur extra van belang. Zij helpen ons om nieuwe woorden te vinden, nieuwe beelden te vormen en nieuwe, onverwachte verbindingen te ontdekken, ook internationaal!”, besloot Willem-Alexander.